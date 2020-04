Giorgetti: “Il Franchi ha dei vincoli ma ci sono spazi sfruttabili. La Fiorentina deve fare un progetto, poi con Pessina…”

Il presidente della Commissione Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti a Casa Viola ha parlato anche della questione STADIO: “Ho avuto modo di fare delle dichiarazioni perchè ho convocato la commissione sport allo stadio Artemio Franchi per fare un sopralluogo. Il problema in Italia per quanto riguarda lo snellimento della burocarazia c’è e non solo per la sovrintendenza. E’ stato detto alla Fiorentina che entro il 31 marzo dovrebbe avvenire la pubblicazione dell’iscrizione del registro dei beni soggetti a vincolo per quanto riguarda l’Artemio Franchi. Il sovrintendente Pessina vorrebbe fare insieme alla commissione un sopralluogo allo stadio. In più è disponibile, come ha sempre manifestato. E’ chiaro che il ‘Franchi‘ ha dei vincoli, le curve ad esempio non si possono abbattere, ma ci sono altri spazi sfruttabili se dovesse esserci un progetto. La Fiorentina deve fare tirar su un progetto rispettando i vincoli, per verificare se sussiste l’equilibrio economico e finanziario”.