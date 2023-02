Giorgetti: “L’immagine di Jovic che schizza dalla panchina al gol di Cabral ridimensiona lo stress da attaccanti che si è creato alla Fiorentina”

Su La Nazione si legge il commento alla partita di ieri del giornalista Angelo Giorgetti. Queste le sue parole, soprattutto in riferimento alla coppia di attaccanti della Fiorentina: “Vita da centravanti, mestiere difficile nella Fiorentina. Ma due immagini hanno ridimensionato lo stress da attaccanti sempre sotto esame (e parecchio criticati). Ci piace sottolinearli, anche perché la serata di ieri si era messa in salita e la Fiorentina ha annaspato prima di rimettersi in carreggiata.

Primo episodio: Jovic schizza dalla panchina e fa l’ultrà per il gol segnato da Cabral (poi misteriosamente annullato dalla goal line tecnology). Secondo episodio: Arturone segna di suola la terza rete viola e se la autoconvalida mimando lo schermo del Var e indicando il centrocampo. Evviva la leggerezza, mai prendere troppo sul serio il calcio”