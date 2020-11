Giorgetti: “Sembra che i calciatori non siano orgogliosi di rappresentare la Fiorentina. I contratti da rinnovare non sono una giustificazione”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Il problema è di testa: Prandelli si era presentato facendo capire di voler puntare sul senso di appartenenza. Ma ieri in campo abbiamo visto tutt’altro: sembrava che i calciatori non fossero orgogliosi di rappresentare la Fiorentina. Il problema è serio e va risolto il prima possibile. La società deve fare chiarezza sulla situazione: il malessere interno che si è venuto a creare non si può mascherare con il 3-5-2 o il 4-3-3. La Fiorentina vista ieri era senza ambizione: è bastato un Benevento ben organizzato nelle ripartenze per mostrare tutte le fragilità della squadra. Ribery? Il suo atteggiamento da diverse settimane è abbastanza significativo. I contratti in scadenza o da rinnovare, come quelli di Pezzella e Milenkovic, non possono essere delle giustificazioni. Basta pensare a Donnarumma, Mkhitaryan o Calhanoglu, che stanno facendo prestazioni di livello. Il discorso da fare è che per me ogni rosa sembra più squadra della Fiorentina. I giocatori devono chiudersi in una stanza e capire qual è il problema e cosa non sta funzionando”.