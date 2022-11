Giorgetti: “Si cerca uno specialista sulla trequarti. Milenkovic e Amrabat sontuosi al Mondiale, Vlahovic…”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno Toscana, tornando sui giocatori della Fiorentina protagonisti al Mondiale, a cominciare da Nikola Milenkovic: “La cosa che mi ha impressionato di ieri sera, è il recupero su Vinicius dopo l’errore. Va detto che, soprattutto nel secondo tempo, ha mostrato di essere un’altra categoria. Vlahovic? Non sta bene, si vede. La sua percentuale di potenzialità è molto ridotta”.

Su Amrabat: “Anche lui ha giocato molto bene. Nel Marocco gioca a due, come nell’ultimo periodo alla Fiorentina. Così si esalta: ha bisogno di esercitare la sua grande capacità di pattugliamento con qualcuno che gli copra le spalle. Un po’ come succedeva a Verona”.

Sulla necessità di un trequartista: “Bonaventura, in quella posizione, è un po’ adattato. Non è un trequartista, così come Barak: a Verona faceva il centrocampista d’inserimento. Sono convinto che Italiano insisterà con il 4-2-3-1, dunque uno specialista sarebbe utile. Serenità in società? Concetto un po’ vago, ma ci siamo. Questa proprietà ha da sempre dimostrato di avere scelte molto nette, questo ha creato anche un po’ di attrito. Ma la dirigenza è sul pezzo”.