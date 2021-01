Giornata decisiva per Lirola e il prezzo del riscatto coincide con la cifra spesa dalla Fiorentina. Lunedì lo spagnolo a Marsiglia?

Arrivano ulteriori conferme sulla cessione in prestito ormai praticamente fatta di Pol Lirola al Marsiglia: l’esterno spagnolo è pronto a passare in prestito al club francese e la giornata di oggi ha i crismi di quella decisiva, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com. Mancano di fatto solo gli ultimi dettagli per definire l’operazione ma il prezzo del diritto di riscatto è stato fissato a 12 milioni di euro, gli stessi versati un anno e mezzo fa dalla Fiorentina nelle casse del Sassuolo. E lunedì Lirola potrebbe volare già a Marsiglia per inizia la sua nuova avventura.

