Giornata di riposo per la Fiorentina che ne approfitta per godersi le bellezze della Val di Fassa FOTO

Dopo il doppio match di ieri, nel triangolare contro l’Olginatese e la Sanvitese, mister Italiano ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, per ricaricare le pile in vista della seconda settimana di ritiro. I carichi di lavoro dei primi giorni sono stati pesanti e per gli atleti è fondamentale un sano equilibrio tra fatica e riposo. I giocatori della Fiorentina ne hanno così approfittato per girare le montagne intorno a Moena, tra scenari mozzafiato e altezze da urlo.

La società viola ha immortalato il gruppetto degli italiani (Mandragora, Bonaventura, Terracciano, Sottil, Cerofolini, Castrovilli) che è salita in cima ad un monte per respirare l’aria salubre del luogo e rinfrescare la mente prima della doppia seduta di allenamenti di domani. Ecco alcuni scatti dei calciatori viola nel day-off tra le montagne: