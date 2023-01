Giornata importante per Cabral: Due giocatori tengono in ansia la Fiorentina. Jovic verso il rientro

Quella di oggi sarà una giornata importante per Cabral. Il centravanti della Fiorentina saprà se dovrà fermarsi per un po’ o sarà recuperabile presto. L’attaccante brasiliano effettuerà degli accertamenti dopo l’infortunio subito contro il Sassuolo. Subito dopo il match di sabato, l’allenatore Italiano ha parlato di distorsione alla caviglia per lui.

In dubbio per il match di giovedì in Coppa Italia c’è anche il portiere Terracciano: gli è stata suturata una doppia ferita al ginocchio in seguito a un contrasto di gioco avvenuto sabato scorso.

Va verso il rientro invece l’altro centravanti Jovic e migliorano le condizioni di Amrabat.