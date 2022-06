Giovani di rientro alla Fiorentina, ma senza certezze. Da Pierozzi a Spalluto, fino a Dalle Mura: chi può guadagnare un posto in viola?

Tanti i giovani della Fiorentina che il prossimo 30 giugno faranno rientro alla base dai rispettivi prestiti, in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Certamente l’annata da poco conclusa ha regalato tante gioie ad alcuni di loro, molte meno ad altri. Tra i più attesi c’è Niccolò Pierozzi, 2001 reduce da una stagione eccellente con la Pro Patria. Il versatile calciatore cresciuto nel Rifredi ha realizzato 8 reti e fornito 4 assist, giocando anche i playoff. Esterno destro nel 3-5-2, ala o terzino, ma all’occorrenza anche mezzala, Pierozzi è un elemento che salvo sorprese sarà a Moena per il ritiro. Sono invece 11 le reti totali di Samuele Spalluto in maglia Gubbio. Anche il centravanti pugliese ha giocato i playoff e disputato una buona annata in serie C. Sul ragazzo gestito da Branchini c’è l’interesse di numerose squadre, è probabile che Spalluto possa presto misurarsi in Serie B.

In mezzo al campo agiscono invece Alessandro Lovisa e Mattia Fiorini. Dopo una prima parte di stagione incolore alla Lucchese l’annata di Lovisa ha preso una piega molto diversa; il Pordenone ha creduto nell’ex Napoli e gli ha concesso spazio in Serie B. 17 presenze, 1 gol ed 1 assist, tante buone prestazioni da mediano o mezzala per il classe 2001. Stagione in Serie C al Fiorenzuola per l’ex regista della Primavera gigliata Fiorini, che non ha particolarmente impressionato nella società piacentina. Pochissimo spazio per Chiti ad Avellino, buona seconda parte di stagione a Monterosi per l’ala Milani, 2002, dopo un avvio negativo a Monopoli.

Ha convinto al Montevarchi il romeno Eduard Dutu. Il ragazzo cresciuto nella Lazio ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina e si è lasciato alle spalle i problemi fisici che lo avevano fermato. Grande fisico, molto forte di testa, Dutu è un marcatore arcigno ma ha anche un discreto piede per impostare. 26 presenze e 1 assist in Serie C quest’anno, è probabile che possa essere a Moena.

Sarà sicuramente a Moena Christian Dalle Mura, centrale mancino classe 2002. Il giocatore versiliese, dopo la parentesi no di Cremona, ha ritrovato smalto al Pordenone. Dalle Mura può giocare come centrale a 4 o a 3 sul centro sinistro od in mezzo, e fa della tecnica la propria dote migliore. Ben 32 presenze al Perugia per Gabriele Ferrarini, classe 2000, di ruolo terzino destro. All’attivo anche un gol ed un assist per l’esterno ligure. Finora dopo il ritiro estivo Ferrarini ha sempre trovato una destinazione in prestito, ed anche stavolta dovrà sgomitare per restare a far parte della rosa viola.