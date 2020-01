Giovani e destinati a lasciare la Fiorentina

Giusto ieri, la Fiorentina ha ufficializzato l’allungamento del contratto di Sottil fino al 2024, ma con un’opzione per poterlo portare fino al 2025. Però c’è la possibilità che il giovane attaccante esterno se ne possa andare via in prestito per i prossimi sei mesi. Sia il ragazzo che la società aspettano la proposta giusta, ovvero quella squadra che abbia delle buone potenzialità e che possa garantirgli minutaggio con continuità.

Sempre a proposito di giovani viola destinati a lasciare la squadra in questa parte finale della stagione, se ne andranno in prestito anche Zurkowski, indirizzato all’Empoli, e il talentuoso esterno Montiel: per lui ci sono richieste in Spagna.