Giovani in prestito: da Lakti a Gori. L’obiettivo? Un posto nella Fiorentina

La crescita di un calciatore segue strade particolari. Spesso è difficile poter prevedere che un calciatore possa andare lontano, altre volte il rischio è compiere grossolani errori. Zaniolo e Mancini sono stati ceduti troppo frettolosamente, mentre per l’esplosione di Chiesa, mai devastante in Primavera, fu decisivo Paulo Sousa. Tra i ragazzi della Fiorentina attualmente in prestito, molti devono ancora assaggiare l’esordio in prima squadra. Gabriele Gori, attaccante classe ’99, si sta facendo le ossa nelle serie minori. Esperienze al Foggia, al Livorno in B, quest’anno 9 reti in 18 presenze da titolare in C all’Arezzo. Centravanti mancino potente, fiorentino doc, elemento da seguire con attenzione. In Toscana gioca anche il terzino destro Ferrarini, in prestito alla Pistoiese. Cursore di fascia moderno, titolare inamovibile negli arancioni, 1 gol e 3 assist il bottino. Nel giro dell’Under 20, è un ragazzo che deve crescere in difesa ma non manca di personalità.

Proprio il carattere è il punto di forza dell’albanese Lakti, mediano classe 2000 in prestito al Gubbio. 3 assist in 24 presenze, 18 da titolare. Grande lavoratore, calciatore coriaceo ed umile, a dispetto delle non eccelse doti tecniche potrebbe fare una carriera sopra le aspettative. Più difficile il debutto nei professionisti del compagno di squadra Meli, centrocampista offensivo. Il ragazzo pisano ha faticato a trovare spazio, complici problemi fisici ed una posizione in campo ancora non ben definita. Non se la passa bene neppure Mattia Trovato, estroso mancino siciliano, ai margini prima al Cosenza e poi a Livorno. Il casse ’98 viene da un problema al ginocchio che gli ha fatto perdere un anno, e dovrà rimettersi in carreggiata. Ottima la partenza del figlio d’arte Baroni al Siena, autore di ottime prove. La sfortuna ha voluto che un non banale problema all’anca lo fermasse per mesi, interrompendone la stagione.

Fuori dai radar Pierluigi Pinto, difensore centrale classe ’98. Spostatosi al Bari dalla Salernitana per ritrovare il campo, è stato relegato in panchina. Arrivato a Firenze per quasi due milioni di euro, Petko Hristov non ha finora rispettato le aspettative e milita ora in C al Bisceglie, assieme a Longo, ancora in cerca della via della rete. A Francavilla per Marozzi 1 gol e due assist da subentrante (3 sole presenze da titolare). Dopo l’infortunio al ginocchio, Cerofolini è tornato a difendere i pali della Casertana. Portiere di ottime prospettive, deve ora ritrovare la migliore forma. Il 2000 Ghidotti è invece il titolare alla Pergolettese, ed è riuscito a mantenere la porta inviolata per 5 volte in 21 presenze.