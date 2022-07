Giovani, interessanti…e che vanno a fare esperienza altrove. Il mercato della Fiorentina entra nel vivo anche da questo punto di vista

Sono diversi i giovani che la Fiorentina ha in pratica ceduto (a titolo temporaneo) o sta per cedere.

Una colonia viola è pronta a ‘invadere’ Reggio Calabria: oltre ad Agostinelli dovrebbero esserci con lui Dutu e i fratelli Pierozzi.

L’attaccante Spalluto è diretto verso la Ternana, mentre una collocazione dovrà essere trovata per un altro attaccante, ovvero Munteanu.

Frison ha richieste in Serie C e anche lui si confronterà con un campionato professionistico in questa stagione.