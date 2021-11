Gioventù e modernità: ecco chi è Filippo Distefano, l’attaccante duttile convocato per la prima volta da Italiano con la Fiorentina

Continua la girandola di giovanissimi attaccanti convocati da mister Vincenzo Italiano con la Fiorentina per sopperire alla mancanza di giocatori alle spalle di Dusan Vlahovic. Con il solito Munteanu, tornato dall’infortunio, contro il Milan è il turno della prima chiamata per il giovanissimo Filippo Distefano. Classe 2003 può essere utilizzato in diversi ruoli in attacco, dalla seconda punta all’ala sinistra nell’attacco a tre, prediligendo però la posizione centrale.

Nelle ultime sei apparizioni con mister Aquilani è sempre stato schierato (dal primo minuto) sulla sinistra dell’attacco a tre. Nonostante questo contro l’Inter, quando è partito dal primo minuto come punta al fianco di Destiny Egharevba ha messo a segno due gol e siglato un assist. In generale è un attaccante moderno che ama svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Per lui in questa stagione otto presenze, tutte da titolare, due gol e un assist.