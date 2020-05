Giovinco ha voglia di tornare in Italia e rimettersi in gioco. E la Fiorentina potrebbe farci un pensierino…

Da quando ha lasciato l’Italia, Sebastian Giovinco ha fatto perdere un po’ le sue tracce. Tuttavia l’ex Juve, giunto all’età di 33 anni, sembra aver voglia di rilanciarsi. Lo ha dichiarato il fratello Giuseppe durante una diretta Instagram con Nicolò Schira: “Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, Seba la prenderà in considerazione. Il collegamento con l’Inter è molto facile, vista la stima che hanno di lui Marotta e Conte“. Per Giovinco però potrebbe aprirsi anche l’opportunità di un ritorno a Parma o di un arrivo alla Fiorentina. La squadra viola, a cui in passato è stato tanto vicino, potrebbe rappresentare un punto di rilancio per lui. L’operazione potrebbe essere simile a quelle fatte in passato con Ghezzal, Mirallas e simili ma trovando un giocatore, Giovinco, che conosce già molto bene il nostro campionato e che potrebbe avere ancora tanto da dare.