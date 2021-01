Giraldi: “Ecco com’è possibile far cambiare volto al Franchi. La nostra proposta prendeva alla lettera le indicazioni del ministero” VIDEO e FOTO

Sul futuro del Franchi, ovvero l’impianto in cui attualmente gioca la Fiorentina, è intervenuto su Lady Radio, l’architetto Fulvio Giraldi, uno dei primi a presentare una proposta che seguisse le indicazioni, che già c’erano del MiBact su un edificio con dei vincoli come l’impianto calcistico cittadino: “Il nostro progetto prendeva alla lettera le prescrizioni del ministero ed è una soluzione possibile, sia per il rifacimento del Franchi che per la riorganizzazione dell’area. Per lo stadio avevamo previsto due opzioni, una da 34 mila posti, l’altra da 41 mila posti, tutti coperti. E poi spazi commerciali presenti all’interno. Un impianto che potrebbe funzionare per 365 giorni all’anno con servizi principalmente legati al mondo dello sport”.