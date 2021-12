Girone di ferro per l’Italia di Mancini alla Nations League 2022-23

A Nyon si sono appena conclusi i sorteggi per i gironi di Nations League 2022-23. L’Italia era tre le teste di serie e aspettava la sua chiamata nella Lega A insieme ad altre 15 squadre. Non benevola l’urna per la Nazionale di Roberto Mancini, che se la dovrà vedere nel gruppo 3 con Inghilterra, Germania e Ungheria. Le vincenti dei quattro gironi, composti da quattro squadre, se la vedranno poi nelle Final Four, in programma nel 2023.

Di seguito tutti i gironi sorteggiati per la Lega A:

Gruppo 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria.

Gruppo 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca.

Gruppo 3: ITALIA, Germania, Inghilterra, Ungheria.

Gruppo 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles. ​