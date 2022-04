Giroud: “Il destino è nelle nostre mani: pensiamo solo alla Fiorentina. Possiamo vincerle tutte da qui alla fine”

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a SportMediaset dello stato di grazia della squadra rossonera e dell’obiettivo scudetto alla portata. Il n°9 milanista si è inoltre soffermato sul prossimo match contro la Fiorentina:

“Abbiamo tutto per vincere, non possiamo nasconderci. Siamo molto concentrati solo sulla gara di domenica (con la Fiorentina ndr). È stato importante che l’Inter abbia perso a Bologna, adesso il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo restare concentrati su di noi ma la sconfitta dei nerazzurri ci ha caricato. Siamo umili ma abbiamo anche fiducia per vincere tutte le partite“.