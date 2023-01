Giua non perdona niente a Dodô, ma il brasiliano ha bisogno di una risciacquata. Regolare il raddoppio della Roma

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è lamentato per l’espulsione comminata dall’arbitro Antonio Giua a Dodô. E’ vero il fatto che il direttore di gara non ha perdonato niente al brasiliano, ma è anche vero che i due cartellini gialli (e poi il rosso) mostrati al giocatore, a termini di regolamento, ci stanno tutti.

Semmai bisognerebbe fare una bella risciacquata al terzino destro viola che, sapendo di essere già ammonito, non può fare l’entrata che ha fatto su Zalewski.

Regolare il secondo gol della Roma. Abraham viene tenuto in gioco da Milenkovic su un lancio dalle retrovie. Poi il centravanti inglese serve un assist perfetto per Dybala che non ha difficoltà ad insaccare.