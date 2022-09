Giudice Sportivo: squalifica per un componente dello staff di Italiano, fermati Mourinho e Sarri. Multa al Milan per cori contro Napoli

Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisione relative alla settima giornata di campionato: per la Fiorentina una squalifica di minor rilievo, dato che si tratta di un operatore sanitario dello staff viola. Nannelli Filippo è stato sanzionato con una giornata di squalifica per avere, in occasione del match contro l’Hellas Verona, “…al 31° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

Per le altre decisioni: la gomitata a Izzo in Monza-Juventus costa due giornate di squalifica ad Angel Di Maria. Un turno di stop per José Mourinho, reo di essere entrato in campo durante Roma-Atalanta (salta l’Inter), fermati anche Marcelo Brozovic e Maurizio Sarri (entrambi ammoniti, erano diffidati).

Ammenda di € 15.000,00: al Milan per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.