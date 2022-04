Giudice Sportivo: che batosta per Medel. Intanto due giocatori della Salernitana non sconteranno la squalifica contro la Fiorentina

Il difensore del Bologna Gary Medel, espulso in occasione dell’ultimo match contro la Juventus, è stato sanzionato pesantemente dal Giudice Sportivo, che l’ha fermato per due turni e gli ha comminato anche una multa di cinquemila euro: “Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione”.

Ma c’è di più. Tra gli squalificati per la prossima giornata, figurano anche due giocatori della Salernitana: si tratta di Pasquale Mazzocchi e di Milan Djuric. Entrambi però non sconteranno la squalifica contro la Fiorentina domenica, bensì nel recupero di domani contro l’Udinese. L’esterno destro e il centravanti potranno quindi essere convocati da Davide Nicola per la sfida dell’Arechi.