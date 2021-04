Giudice sportivo: Ecco chi salta la 33° giornata. Iachini perde una pedina in mezzo al campo

Sono arrivate le decisioni finali del Giudice Sportivo in merito alla 32° giornata del nostro campionato. Sono otto i giocatori che saranno squalificati nel prossimo weekend calcistico. Come già anticipato ieri, Iachini dovrà far a meno di Bonaventura, visto il giallo rimediato martedì nella sfida contro il Verona. Di seguito l’elenco completo dei sanzionati.

Gosens (Atalanta), Ibanez (Roma), Manolas (Napoli), Bonaventura (Fiorentina), Djuricic (Sassuolo), Nainggolan (Cagliari), Radovanovic (Genoa), Sturaro (Verona).