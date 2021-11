Giudice Sportivo, fermati Milenkovic e Quarta: i due salteranno il Milan

È stato pubblicato sul sito della Lega di Serie A il bollettino del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina ha perso per 1-0 contro la Juventus.

Confermato un turno di squalifica per Nikola Milenkovic, espulso per doppia ammonizione, e Lucas Martinez Quarta, in diffida e ammonito nel corso della partita. Nessuna squalifica per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina, che è stato multato con 5000 euro per lancio di oggetti nel derby contro l’Inter da parte dei suoi tifosi.