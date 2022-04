Giudice Sportivo: multata la Juventus per un oggetto scagliato contro i viola in campo. Confermata la squalifica di De Sciglio per la finale di Coppa Italia

Il Giudice Sportivo in data 21 aprile 2022 ha sanzionato la Juventus per la sfida di ieri sera contro la Fiorentina. Ecco la decisione: “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in direzione di un calciatore avversario un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Stessa multa anche per il Milan, perchè i suoi tifosi avevano lanciato una bottiglietta d’acqua in campo contro gli avversari. Confermata poi la squalifica di Mattia De Sciglio che salterà la finale di Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter.