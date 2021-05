Giudice Sportivo: multato un difensore della Fiorentina. Terza ammonizione per Iachini

Al termine della 35esima di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni in vista della prossima giornata di campionato. Per quel che riguarda la Fiorentina, German Pezzella è entrato in diffida dopo il cartellino giallo ricevuto contro la Lazio: le proteste, inoltre, costano al difensore viola una multa da 1500 euro, in quanto capitano. Terza ammonizione, invece, per il tecnico viola Beppe Iachini.

Squalificati per una giornata Andreas Pereira, espulso contro la Fiorentina, Nicolas Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemakers (Spezia) e Pasquale Schiattarella (Benevento). Costa caro al direttore sportivo del Foggia, Pasquale Benevento, lo sfogo contro l’arbitro: multa di 10mila euro e squalifica fino al 25 maggio.