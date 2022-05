Giudice Sportivo: Roma a Firenze senza un collaboratore di Mourinho

Al termine della 35esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato il consueto bollettino con i calciatori squalificati per il prossimo turno del massimo campionato italiano.

Spicca la squalifica per una giornata di Ivan Provedel, reo di aver pronunciato un’espressione blasfema nella gara contro la Lazio. Il portiere dello Spezia salterà dunque la gara contro l’Atalanta. Un turno anche agli espulsi Stojanovic e Verre dell’Empoli e a Lukic del Torino, alla decima sanzione.

Ammenda di 8mila euro al Cagliari, per il lancio di un seggiolino dagli spalti che ha colpito un giocatore rossoblù, e di 12 mila euro al Genoa, causa il ripetuto lancio di fumogeni nel terreno di gioco.

Niente di particolare da segnalare per Fiorentina e Roma, che si affronteranno lunedì al Franchi, ad eccezione della squalifica di Nuno Santos. Il collaboratore di Mourinho è stato squalificato per un turno in seguito all’espulsione rimediata nel secondo tempo della partita contro il Bologna per aver platealmente contestato una decisione arbitrale.