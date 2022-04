Giudice Sportivo: Salernitana multata per il lancio di coriandoli in campo. Udinese a Firenze senza un difensore

Al termine della 33esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato il consueto bollettino con i calciatori squalificati per il prossimo turno del massimo campionato italiano.

In casa Fiorentina non c’è niente da segnalare, mentre l’Udinese scenderà in campo a Firenze senza il difensore Nehuén Pérez, fermato per una giornata.

Multata la Salernitana di 4000 euro per il lancio di coriandoli in campo da parte dei propri tifosi che ha rimandato il calcio d’inizio della partita contro la Fiorentina di 4′.