Giudice Sportivo, un difensore viola salterà il match con la Lazio. Multa per Gasperini per “aver colpito una sedia vicino alla panchina e…”

Come ogni martedi arrivano i verdetti del Giudice Sportivo relativi alla trentaquattresima giornata di Serie A. Arriva l’ufficialità della squalifica per Igor dopo l’ammonizione di Bologna. Il difensore viola era in diffida e salterà dunque il match contro la Lazio. Ammenda di 5000 euro per il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini per “avere al 4′ del secondo tempo, reagito in maniera plateale all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni ed insulti a persone riconducibili alla società avversaria”.