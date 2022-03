Giudice Sportivo: un giocatore della Fiorentina finisce in diffida. Stangata per la curva del Verona

Al termina della 29esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato il consueto bollettino. In casa Fiorentina da segnalare che Lucas Torreira è entrato in diffida: al prossimo cartellino giallo, il centrocampista verrà squalificato per una giornata. Nessuno squalificato, invece, per l’Inter, prossima avversaria in campionato della squadra di Vincenzo Italiano.

Stangata pesante per l’Hellas Verona, punito con la chiusura della Curva Sud per una partita a causa dei cori razzisti da parte dei propri tifosi nei confronti di Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, ma anche per quelli di matrice territoriale nei confronti dei supporters del Napoli.