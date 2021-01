Giuffredi: “Conti alla Fiorentina? 50% si, 50% no. Biraghi resta”

L’agente di Cristiano Biraghi e dell’obiettivo Andrea Conti, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando proprio del giocatore del Milan e l’operazione con la Fiorentina: “Ad ora 50 e 50”. Mentre sul futuro dell’ex Inter ha detto: “Resterà a Firenze”

Giuffredi ha raccontato come si sia arenata la trattativa per il difensore e che le possibilità sono ancora al 50% di vederlo in viola. Frasi certe invece per quanto riguarda Cristiano Biraghi che è destinato alla maglia viola e che ha voglia di rifarsi dopo la sconfitta di ieri.