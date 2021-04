Giuffredi: “Gattuso non ha voglia di continuare a Napoli. Ma ha fatto un gran lavoro e i numeri certificano chi è bravo”

L’agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando di Gennaro Gattuso, recentemente accostato alla Fiorentina: ” Secondo me lascerà il Napoli, perché non ha più voglia di continuare. Sono certo che sarà quasi impossibile convincere Gattuso a restare, . A ognuno può piacere un allenatore, ma dovete capire che chiunque sia nel mondo del calcio è giudicato da una sola cosa, i numeri. Se Gattuso andrà in Champions, avrà fatto un grandissimo lavoro. Piaccia o no, ha fatto un grande lavoro e i numeri certificano chi è bravo e chi non è bravo. Le chiacchiere servono a poco”