Giuffredi: “Ho preso Veretout quando era alla Fiorentina e l’ho portato alla Roma triplicandogli l’ingaggio, ma da mesi non è più un mio giocatore”

Momento difficile per l’ex giocatore della Fiorentina Jordan Veretout, messo alla porta dalla Roma e non più sotto la gestione del procuratore Mario Giuffredi. Proprio l’agente ha voluto chiarire la situazione a tuttomercatoweb: “Non gestisco più Veretout da diversi mesi, per cui non voglio essere associato alle vicende degli ultimi tempi. Chi sta con me deve rispettare delle regole e deve avere comportamenti consoni alla propria professione, altrimenti preferisco interrompere il rapporto perché ognuno di noi dal punto di vista professionale si da un’etica”.

E poi ha aggiunto: “Ho preso Veretout alla Fiorentina quando non stava facendo benissimo, l’ho portato alla Roma triplicandogli l’ingaggio. Quando il nostro rapporto è finito lui era titolare nel club e convocato in Nazionale, uno dei migliori centrocampisti in Europa. La Roma era disponibile a parlare del rinnovo, i problemi sono arrivati quando Veretout non era più un mio assistito”.