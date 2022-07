Giuffredi: “Politano andrebbe di corsa da Gattuso, ma c’è interesse anche in Italia”

In passato è stato vicino a vestire la maglia viola e anche in questa finestra di mercato se ne sta nuovamente parlando. Matteo Poiitano non rimarrà a Napoli e sulle sue tracce si è già mosso con forza il Valencia del suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Intanto, il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, ha parlato a Sky delle possibili destinazioni del suo assistito:

“Politano vuole provare nuove esperienze perché ritiene il suo ciclo a Napoli finito: vuole andar via. Gattuso è un suo estimatore e se il Valencia chiamasse, ci andrebbe di corsa perché è una grande piazza, ma sono sicuro che dato il suo valore, non solo il Valencia busserà per chiedere informazioni. Ci sono stati infatti dei sondaggi anche in Italia“.

Che sia stata proprio la Fiorentina a chiedere informazioni sull’esterno offensivo?