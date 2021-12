Proc. Biraghi: “Caso Ramadani? Gli agenti vengono demonizzati. Gli organi competenti faranno chiarezza”

Mario Giuffredi, noto procuratore tra gli altri anche del capitano viola Biraghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione degli illeciti sportivi, dai procuratori alle plusvalenze. Ecco le sue parole: “Caso Ramadani? Non lo conosco di persona, così come l’altro indagato: mi spiace per queste situazioni, perché gli agenti vengono malvisti e demonizzati dall’opinione pubblica. Gli organi competenti faranno chiarezza. Io faccio questo lavoro per passione, i soldi vengono dopo, cerco sempre il bene dell’assistito e del club. Nell’inchiesta plusvalenze non figurano i nomi dei miei assistiti“.