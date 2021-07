Giulini: “Non riuscire a cedere Nandez può penalizzarci sul mercato, ma al momento nessuna squadra ci ha contattato”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa di Nainggolan e Nandez, due giocatori che in passato sono stati obiettivi della Fiorentina: “Per quanto riguarda Radja, contratti così importanti evidentemente oggi sono anacronistici, specie dopo la botta che hanno preso tutti i club nell’ultima stagione. È una trattativa che va avanti, sarebbe stato bello averlo a inizio ritiro ma ci auguriamo ancora che possa arrivare nelle prossime settimane”.

E poi ha aggiunto: “Per Nandez non ci sono offerte concrete, nessuno ci ha contattato. Il fatto di non riuscire a cedere uno dei nostri pezzi importanti ci penalizza sul mercato, ma è anche bello pensare che ne abbiamo tanti di giocatori così. Siamo pronti a non fare cessioni in caso di assenza di offerte importanti, ma con il lavoro di questi 7 anni riusciremo a superare questo periodo di crisi economico-finanziaria generale”.