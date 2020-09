Giulini: “Pavoletti non si muove da Cagliari. Domani chiudiamo l’operazione Sottil con la Fiorentina”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Sportitalia di Nainggolan, grande obiettivo della Fiorentina lo scorso anno, e Pavoletti, accostato ai viola nelle scorse settimane: “Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è stata tenere Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte. Decide l’Inter. Vedremo, noi tutti lo vogliamo ma sicuramente non possiamo comprare il cartellino. Pavoletti? Resta assolutamente. Lo scorso anno non abbiamo potuto contare su di lui. È un rinforzo in più”. Infine ha toccato anche l’argomento Sottil, specificando che l’operazione verrà chiusa nella giornata di domani.

