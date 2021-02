Giulini: “Se Duncan fosse stato titolare alla Fiorentina non sarebbe venuto a Cagliari. Ci siamo affidati a giocatori esperti per salvarsi”

Giorno di presentazioni in casa Cagliari con le conferenza stampa dei nuovi acquisti Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah. Durante la presentazione alla stampa ha parlato anche il presidente dei sardi Tommaso Giulini che ha detto qualche parola anche sull’ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro progetto iniziale, con l’unico obiettivo che ora è la salvezza. In questa sessione di mercato abbiamo deciso di puntare su giocatori di esperienza che avessero voglia di mettersi in gioco. Faccio un esempio, se Duncan fosse stato titolare alla Fiorentina non credo sarebbe venuto da noi”.

