Giuntoli alla Fiorentina? Nel frattempo c’è chi lo critica aspramente: “E’ bravo ma non ha personalità. Doveva prendere Veretout, e poi quanti soldi ha buttato?”

Per il ruolo di Direttore Sportivo in chiave Fiorentina è stato fatto spesso il nome del dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli. A Radio Punto Nuovo Umberto Chiariello ha criticato aspramente l’operato del Direttore partenopeo: “Chiedo la testa di Giuntoli non perché penso che sia scarso, anzi credo che sia bravo. Giuntoli deve lasciare il Napoli perché non c’è più fiducia tra area tecnica e società. Lo ritengo carente inoltre dal punto di vista della visione e della personalità. La personalità di prendere Veretout. Quando hai giocatori che sai che ti fanno fare il salto di qualità li prendi e ti imponi con forza. Quanti soldi abbiamo buttato? Al Napoli sarebbero serviti giocatori che fanno subito la differenza”.

0 0 vote Article Rating