Giuntoli. “Con De Laurentiis è tutto ok. A Giugno tireremo le somme”

Pochi minuti fa il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, durante le interviste di SkySport nel preartita della sfida contro la Juventus, ha commentato le tante voci sui diverbi tra lo staff tecnico, con Gattuso in primis, e il presidente De Laurentiis. Il dirigente azzurro, accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina ha voluto pare il punto della situazione. Queste le sue parole:

“E’ un momento dove dobbiamo fare la conta, siamo davvero in pochi. Ma siamo il Napoli, abbiamo l’obbligo di fare una grande partita. Le voci su me e Gattuso? Personalmente ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, in questo momento pensiamo solo a lavorare e poi, alla fine della stagione, si tireranno le somme per il futuro. Il discorso è lo stesso anche per Gattuso”.