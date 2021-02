Giuntoli: “Gattuso via in caso di fallimento europeo? Assolutamente no, resta a prescindere”

Gennaro Gattuso come prossimo allenatore della Fiorentina? Il futuro dell’allenatore campione del mondo 2006 è tutto da scrivere, ma se non altro questa stagione dovrebbe concluderla alla guida del Napoli. Nonostante l’eliminazione dall’Europa League il d.s. Giuntoli, aveva parlato a Sky Sport prima dell’eliminazione dei partenopei dalla Coppa, e alla domanda se la partita sarebbe stata decisiva per il futuro dell’allenatore, ha risposto “Assolutamente no, resta a prescindere“.

I rapporti con la piazza però sembrano esser ormai ai minimi termini. Il Presidente De Laurentiis ha già fatto intendere che le loro strade si divideranno presto, e chissà se proprio Ringhio non finisca nel calderone degli allenatori che potranno sedersi sulla panchina viola.