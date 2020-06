Giuntoli: “Milenkovic e Pezzella al Napoli? Tra due mesi vedremo come sarà la situazione”

A Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole quando gli è stato chiesto di un possibile interessamento del club partenopeo per Milenkovic e Pezzella: “Ancora è presto per fare nomi, tra due mesi vedremo come sarà la situazione. Con calma faremo i passi giusti. Il Napoli è diventata una realtà importante in Europa ma dobbiamo rimanere nella nostra dimensione”.

