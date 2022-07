Più volte accostato alla Fiorentina, l’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano è stato oggetto delle dichiarazioni del ds Cristiano Giuntoli dal ritiro di Dimaro: “Non è mai stato messo in discussione. Se qualcuno vuole andar via noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto, ma non è il caso di Politano. Siamo molto contenti che voglia rimanere, noi non abbiamo mai avuto dubbi su di lui”.