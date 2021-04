Giuseppe Rossi: “La mia Fiorentina poteva anche puntare allo Scudetto. Noi fermati dagli infortuni. Prandelli? Spero possa ritrovare la serenità perduta”

Nel corso della sua carriera, bellissima e sfortunatissima allo stesso tempo, Giuseppe Rossi ha sia giocato con la maglia della Fiorentina che con quella del Genoa.

Il giocatore che ora si trova negli Usa al Real Salt Lake, intervistato dal Corriere Fiorentino ha detto sul suo periodo viola: “Ricordo in particolare la doppietta a settembre 2013, insieme a quella di Gomez e al gol di Aquilani per il 5-2. Che Fiorentina era quella! Una squadra che avrebbe potuto anche puntare allo scudetto, perché a un certo punto lottavamo con le big per la vetta. E credo che tutto sarebbe stato possibile con quella rosa fatta di campioni se non ci fossero stati gli infortuni di mezzo. Se fossimo stati tutti al top Coppa Italia o Europa League potevano stare nella nostra bacheca”.

Rossi ha commentato anche la decisione di Prandelli di dare le dimissioni da tecnico della Fiorentina: “Mi dispiace molto. E dobbiamo solo rispettare la decisone e sperare, come mi auguro, che possa ritrovare la tranquillità e la serenità perdute. Che ricordi ne ho? Con lui c.t. in Nazionale insieme abbiamo passato anni molto belli poi purtroppo le cose sono finite come sappiamo tutti. Ma per me è acqua passata ormai”.