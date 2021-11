Giuseppe Rossi si presenta alla Spal: “E’ ancora presto per smettere, ho voglia di stare in campo. Amo troppo questo sport”

Giuseppe Rossi, le cui giocate formidabili sono rimaste nel cuore dei tifosi della Fiorentina, si è presentato oggi alla Spal, sua nuova squadra. Queste le sue parole: “Ci conosciamo da anni e lui ha capito la persona che sono. È stato un bel matrimonio tra me e il presidente Tacopina, mi hanno accolto benissimo, è un piacere essere qui alla Spal. La tifoseria sabato ci ha appoggiato fino all’ultimo nonostante stessimo perdendo, è come una famiglia. È stato difficile allenarsi da solo, ma ora sono in gruppo e sto ritrovando tutto quello che un giocatore deve sentire in campo”.

E poi ha aggiunto: “Ogni giorno mi sento meglio, dove vuole il mister gioco, a me non cambia nulla. Mi basta essere in campo, quella è la cosa più importante. Questa è una squadra che vuole crescere e mi piace perché mi servirà per trovare la forma migliore. Il futuro? Ho paura di pensare ad un piano b, amo troppo questo sport e ho perso troppi anni per smettere. Io sono un calciatore, ho 34 anni e non mi sento vecchio: sono pronto per dare il massimo possibile”.