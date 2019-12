Giuseppe Rossi: “Sono pronto a rialzarmi per l’ennesima volta e potrei dare una mano a qualunque squadra. Conta più la testa del fisico”

Torna a parlare l’ex viola Giuseppe Rossi, che in questi mesi si sta allenando con il Villareal, in attesa della prossima avventura. Al Corriere della Sera Rossi ha parlato anche del suo rapporto “interiore” con le ginocchia: “Alcune volte parlo con loro. Dico che sono i miei amori e voglio loro molto bene. Mi hanno compromesso la carriera? No, non penso mai che mi abbiano tradito. Ci sono delle situazioni che accadono e non si possono fermare. Insieme abbiamo fatto tanti gol e tante belle giocate. Sono certo che ci ripeteremo, che ne faremo ancora. Se mi rivedrete in campo? Sono pronto a rialzarmi per l’ennesima volta. La mia priorità è restare in Italia, potenzialmente potrei dare una mano a ogni squadra. Purtroppo la mia immagine è offuscata dagli infortuni passati, ma poi le persone tornano anche da gravi incidenti. Guardate il percorso di Thiago Motta che dopo i guai al Barcellona e all’Atletico ha vinto con l’Inter e il Psg. La gente non sa che se stai bene di testa recuperi prima anche a livello fisico. Io avrò le ginocchia fragili, ma non la mente”.