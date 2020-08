Giuseppe Rossi torna al gol dopo più di due anni. L’ultimo timbro fu proprio contro la Fiorentina – VIDEO

Una bella soddisfazione per Giuseppe Rossi. L’ex attaccante della Fiorentina è tornato al gol in una partita ufficiale, nel rocambolesco 4-4 tra Real Salt Lake City e Portland Timbers. Pepito non timbrava il cartellino addirittura dal 6 maggio 2018, quando segnò con la maglia del Genoa proprio contro la Fiorentina. Nel video qui sotto, al minuto 2:47, si può vedere il gol di Rossi valido per il momentaneo 3-4. Grazie alla sua marcatura il Real Salt Lake è riuscito poi a pareggiare all’ultimo secondo.

0 0 vote Article Rating