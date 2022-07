Giustino Mandragora: “Rolando ha voglia di salire di livello e diventare un campione a Firenze. Per spiegare quanto è carico, vi dico che…”

Giustino Mandragora, padre di Rolando, prossimo centrocampista della Fiorentina, ha parlato così al Corriere Fiorentino della trattativa e non solo: “Se ha deciso di spostarsi a Firenze è perché ha voglia di salire di livello, diventare un campione. Alla Fiorentina potrà mettersi in mostra in campo internazionale e al servizio del tecnico, con l’audacia di sempre fare quella giocata in più che può consacrarlo”.

Poi ha concluso: “Per spiegare quanto è carico e motivato basta che dica che a Torino abbiamo lasciato una fascia da capitano, perché nonostante la presenza di giocatori importanti il tecnico Juric avrebbe voluto darla a lui”.