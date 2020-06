Gli aficionados della Fiorentina. Il terzo posto dei fedelissimi

Tema di questi giorni, che precedono il nuovo inizio del campionato di Serie A, è quello delle cinque sostituzioni introdotte. La girandola dei cambi permetterà a Iachini e colleghi di effettuare una rotazione più ampia dei propri giocatori. Arma in più, visto l’inedito finale di stagione da giocarsi con un clima senza dubbio più caldo.

Ma la Fiorentina sarà pronta ad invertire la rotta? La Gazzetta dello Sport di oggi riporta infatti una speciale classifica che vede i viola al terzo posto per giocatori con più di 20 presenze, sulle 26 gare fin qui disputate. L’Atalanta primeggia in questa graduatoria, avendo in rosa ben 13 giocatori con più di 20 gettoni in campionato. Per la Fiorentina invece sono ben 10 i giocatori ‘aficionados’.