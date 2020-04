Gli allenatori pronti al taglio dello stipendio. Due tecnici pesano sulle casse della Fiorentina

Non solo i giocatori, ma anche gli allenatori delle squadre professionistiche dovranno fare la loro parte. Anche per loro è pronto il taglio degli ingaggi. Il sindacato che li rappresenta, l’AssoAllenatori, per ora ha tenuto un profilo basso ma è pronto ad entrare in scena quando sarà il momento.

Per quanto riguarda la Fiorentina, sono due i tecnici che ‘pesano’ sulle casse sociali. Sotto contratto ci sono Iachini e Montella, che è stato esonerato a metà stagione e che percepisce 1,5 milioni di euro netti all’anno, con scadenza giugno 2021.