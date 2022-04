Gli alti e bassi da montagne russe: il classico difetto da squadra immatura. Cosa serve per colmare la lacuna della Fiorentina

Prestazioni di altissimo livello e continuità e poi scivoloni inattesi, paradossali, come i tre sui campi delle neo promosse, con modalità molto diverse tra loro. Sintomi però di una squadra sulla via della crescita ma ancora non certo matura per gestire determinate situazioni: la Fiorentina di Italiano è questa e non potrebbe essere altrimenti, vista la progressività nello sviluppo di ogni squadra. A patto naturalmente, che si prosegua con la stessa guida tecnica, seguendone i dettami e le indicazioni anche sul mercato. Un po’ di quello che manca infatti, non può che arrivare dalla prossima estate e dalle mosse della società viola, Europa o non Europa. E’ chiaro infatti che in una stagione lunga, la qualità delle rotazioni possa fare la differenza soprattutto nel gestire le settimane intense ma anche le singole partite, dove troppo spesso la Fiorentina ha smarrito la via anche in momenti di apparente controllo.