Gli aneddoti di Prandelli: “Alla Fiorentina organizzavamo collette per i bambini. Il calcio deve riavvicinarsi alla gente e Toni quando andò a Monaco mi raccontava che…”

In una lunga intervista concessa a Il Tirreno, l’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha raccontato alcuni aneddoti di Firenze ma non solo: “Gli ultrà, se togliamo quel tre per cento di violenti o delinquenti, sono persone straordinarie. Quando ero alla Fiorentina organizzavano collette per bambini che dovevano farsi operare in strutture specializzate o per famiglie indigenti. Noi partecipavamo. Era spontaneo, per loro di più. Il nostro calcio si è allontanato dalle persone ma dovremo tornare indietro. Luca Toni, quando dalla Fiorentina passò al Bayern, mi raccontava che là per lui era più dura ma non per l’allenamento. Era dura “prima” quando era prevista un’ora e mezzo di incontri con i tifosi. Poi si è abituato”.