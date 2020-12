Gli attaccanti cinesi tornano in Italia. Eder e gli abboccamenti con la Fiorentina e Pellé si candida ad essere il panzer viola

Gli italiani di Cina cominciano a fare le valigie e a voler tornare in Italia. Eder lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre Graziano Pellé dà l’addio allo Shandong Luneng.

Su La Gazzetta dello Sport di stamani si legge che per l’ex Inter ci sono stati vari abboccamenti con Bologna, Fiorentina e Sampdoria. E nelle prossime settimane se ne riparlerà. Anche perché il suo contratto scade il 30 giugno 2021, ma l’intenzione è quella di anticipare l’uscita già al mercato di gennaio. E’ anche giusto dire che quello di Eder era un nome che circolava quando sulla panchina viola c’era Iachini, che lo avrebbe accolto volentieri.

Per Pellé il legame scade già a fine mese e in questo caso la separazione è certa. I suoi dirigenti gli hanno proposto un rinnovo, ma lui ha rifiutato. Sempre sulla ‘rosea’ si legge che l’attaccante leccese non ha dimenticato il feeling con Antonio Conte e quindi potrebbe essere un vice-Lukaku all’Inter. Ma anche che la Fiorentina sta cercando un panzer e Graziano si prenderebbe volentieri questa responsabilità.